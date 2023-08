Saiba quem é um dos médicos que arrematou viagem com Virginia Fonseca no leilão de Neymar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2023 - 8:25 Compartilhe

Três médicos desembolsaram R$ 735 mil para ir em uma viagem e um almoço acompanhados das influencers Virgínia Fonseca e Poliana Rocha. Thiago Paoliello, Willian Pires e Guilherme Scheibel arrematarram essa experiência única no leilão do Instituto Neymar Jr, no mês de junho. Conheça um pouco mais sobre um desses profissionais abaixo.

A cirurgia plástica além do estético, é algo que tem mudado a vida de muitas pessoas quando falamos em autoestima. No Brasil, o crescimento da procura por procedimentos tem crescido cada vez mais. O Dr. Thiago Paoliello, de 42 anos, se especializou em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), e é um dos profissionais capazes de realizar verdadeiros sonhos por meio das intervenções cirúrgicas.

Mais informações:

Formação após residência: Especialização em cirurgia do contorno corporal, abrangendo lipoaspiração de definição, abdominoplastia e mamoplastia.

Abordagem atualizada: Incorpora as últimas novidades tecnológicas do mundo para garantir segurança e resultados de excelência para suas pacientes.

Opinião sobre o Brasil: Em entrevistas, afirmou que o país está bem preparado para realizar procedimentos estéticos desse tipo.

Atendimento a celebridades: Responsável pela realização de procedimentos estéticos em personalidades conhecidas, como Viih Tube, Poliana Rocha e Virginia Fonseca.

Presença nas redes sociais: Conta no Instagram com mais de 120 mil seguidores, onde compartilha informações sobre procedimentos estéticos e momentos de sua vida pessoal.

