Saiba quem é ‘tio Patinhas’, suspeito de liderar CV e casado com mulher que se reuniu com Ministério da Justiça

Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, é suspeito de liderar o CV (Comando Vermelho) no Amazonas e de financiar uma fuga em massa de um presídio da região. Além disso, ele é casado com Luciane Barbosa Farias, que esteve em duas reuniões no Ministério da Justiça e Segurança Pública neste ano.

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, ela participou de audiências com dois secretários e dois diretores da pasta em um período de três meses.

Quem é Clemilson?

Clemilson dos Santos Farias é acusado de ter comandado uma disputa pelo controle do tráfico de drogas no Amazonas, de acordo com documentos obtidos pelo UOL. Além disso, as investigações apontam que ele sobreviveu a um atentado realizado em 2015, que teria sido encomendado pela FDN (Família do Norte), uma facção rival do CV;

Como represália a isso, ele teria ordenado o assassinato da esposa de um dos líderes a organização criminosa rival em junho de 2017. Porém a irmã da mulher Adriana Monteiro Cruz que acabou sendo morta por engano;

No ano de 2019, um homem foi encontrado morto envolto em sacos e papelão com um bilhete citando uma suposta dívida que ele teria com Clemilson;

O ‘tio Patinhas’ foi preso em dezembro de 2022 durante um culto em uma igreja evangélica, localizada em Manaus. Na ação, a polícia apreendeu 235 quilos de maconha, munições e um RG falso;

Clemilson foi condenado a 31 anos e sete meses de prisão pelos crimes de associação ao tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, além de responder pelo assassinato de Adriana Monteiro da Cruz.

