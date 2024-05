Saiba quem é Stormy Daniels, estrela pornô que é pivô da condenação de Trump

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/05/2024 - 14:21 Para compartilhar:

A atriz pornô Stormy Daniels é considerada uma estrela do conteúdo adulto há mais de duas décadas. Ela foi a pivô da condenação do ex-presidente americano Donald Trump, considerado culpado de fraude contábil por ter comprado o silêncio dela durante as eleições de 2016.

Naquele ano, Stormy Daniels recebeu um total de US$ 130 mil (cerca de R$ 675 mil) para não revelar um encontro amoroso que teve com Trump – algo que ele nega -, pois isso poderia prejudicá-lo na campanha eleitoral. O candidato republicano acabou vencendo a democrata Hillary Clinton.

Donald Trump foi condenado por 34 acusações de fraude contábil, o julgamento durou pouco mais de um mês e mais de 20 testemunhas foram ouvidas.

Quem é Stormy Daniels?

Stormy Daniels tem 44 anos e nasceu na cidade de Baton Rouge, em Louisiana (EUA). Seu verdadeiro nome é Stephanie Clifford. Ela atuou e dirigiu mais de 100 filmes adultos. Fora desse meio, ela teve participações nos filmes “O Virgem de 40 anos” e “Ligeiramente Grávidos”. Stormy segue trabalhando com conteúdo adulto, mas, atualmente, produz material para plataformas como o OnlyFans.

Segundo ela, teve um encontro amoroso com Trump em 2006, um ano após ele se casar com Melania. À emissora CBS, em 2018, ela relatou que esteve com o ex-presidente em um torneio de golfe de celebridades, em Lake Tahoe, Califórnia (EUA). Depois, teria sido convidada para um jantar. Na suíte de um hotel, Donald Trump teria mostrado uma revista de golfe com a foto dele na capa.

Ela ainda afirmou que se encontrou com Trump outras duas vezes, mas perdeu contato quando ficou claro que ela não participaria do programa “O Aprendiz”, comandado por ele, até ser procurada em 2016.