Saiba quem é Saory Cardoso, ex-namorada de Marcello Novaes

O nome do ator Marcello Novaes, de 62 anos, deu o que falar esta semana após ele anunciar o fim de seu namoro com a influenciadora Saory Cardoso, de 29. O casal estava junto há 3 anos. Segundo Saory, Novaes terminou com ela por telefone. Ele não teria gostado de um procedimento estético que ela fez nos glúteos.

A agora ex-namorada do galã da Globo é de Minas Gerais e namorou, em 2017, o ator Eduardo Galvão, que era 34 anos mais velho do que ela e morreu em 2020.

Ela participou da segunda temporada do reality ‘De Férias com o Ex’ e, em 2019, foi apontada como affair de Neymar, após ser vista em Paris. Na época, a modelo havia sido convidada pelo jogador para a festa que ele realizou em Barra Grande, na Bahia, no réveillon daquele ano.

Em seu perfil no Instagram, Saory tem 500 mil seguidores, onde compartilha fotos de sua rotina, treinos, trabalhos e vida pessoal.

Nas redes sociais, o ex-casal trocou indiretas após o fim do relacionamento. “Não espero empatia de alguém que encerra uma relação de três anos por telefone e já expõe tudo publicamente dessa forma. Mas espero que vocês consigam compreender que estou passando por um momento difícil”, escreveu a loira.

Já Marcello Novaes compartilhou em seu perfil no Instagram: “Ao impor limites, você descobre se é amado ou apenas útil”.

Marcelo Novaes foi casado com a atriz Letícia Spiller por cerca de 5 anos, entre 1995 e 2000. Os dois são pais do ator Pedro Novaes, atualmente no elenco da novela da Globo ‘Garota do momento’

Spiller já rasgou elogios ao ex publicamente diversas vezes. Em uma delas, no antigo ‘Domingão do Faustão’, ela disse que amava o pai de seu filho.

“Sempre esteve do meu lado. A gente era muito imaturo quando a gente começou a namorar. Eu muito mais, porque eu tinha 21 anos. A vida nos uniu pra nunca mais a gente se separar. E também porque a gente tem um fruto da nossa relação. Marcelo, eu te amo”