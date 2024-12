Saiba quem é Rodrigo Dourado, novo ‘Big Boss’ do BBB25

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/12/2024 - 11:21 Para compartilhar:

Rodrigo Dourado foi o escolhido para ocupar o lugar de Boninho no BBB25. O mais novo Big Boss do reality show da Globo migrou do jornalismo para o entretenimento há muitos anos e fez parte da produção do programa desde a primeira edição, em 2002.

Dentro do BBB, ele mudou de cargo algumas vezes. Após assumir a direção do reality show por dez anos, migrou para a direção artística há cinco. Agora, ele é o líder de Gênero Reality na Globo.

Ao lado de Boninho, Rodrigo Dourado coordenou outros realities, esteve na produção de “The Voice Kids”, “No Limite” e “Fama”. Ele também foi um dos criadores do “Estrela da Casa”, que foi ao ar pela primeira vez em 2024.

Dourado atuou até na área esportiva do canal. Em 2018, o diretor comandou a cobertura da Copa do Mundo e ficou à frente do programa “Central da Copa”.