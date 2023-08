Saiba quem é Rico Tavares, maquiador de famosos que estava desaparecido no Rio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2023 - 11:20 Compartilhe

Uma polêmica envolvendo o maquiador Rico Tavares chamou atenção nesta semana no mundo dos famosos. O profissional ficou cerca de dois dias desaparecido, sendo encontrado com vida nesta quinta-feira, 24, em um hospital do Rio de Janeiro.

O desaparecimento de Rico causou comoção entre uma série de artistas. Danni Suzuki, amiga do maquiador, visitou Rico e falou sobre o estado de saúde, que é considerado grave.

Conheça um pouco mais sobre Rico Tavares abaixo:

Ricardo Tavares tem 46 anos e é famoso por atender diversas celebridades

Danni Suzuki, Letícia Spiller, Isis Valverde, Claudia Ohana, Regina Casé, Alexandre Nero, Maitê Proença, entre outros, são apenas alguns dos famosos com quem Rico já trabalhou

entre outros, são apenas alguns dos famosos com quem Rico já trabalhou Nas redes sociais, Dani Suzuki descreveu o amigo: “Ricardinho é um dos melhores make up artist do nosso país! Um ser maravilhoso, criativo, alegre e mais do que mágico”.

Rico também é conhecido por fazer campanhas, comerciais e cinema. Além disso, já passou também por programas de TV, como ‘The Voice’, ‘Esquenta’, e alguns da GNT

e Além disso, já passou também por programas de TV, como e alguns da No Instagram, Rico soma mais de 20 mil seguidores, e costuma compartilhar seus trabalhos envolvendo famosos e também dicas sobre maquiagem

