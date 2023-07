Saiba quem é o prefeito que se irritou com discurso e abandonou palco com Alckmin e Tarcísio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 16:43 Compartilhe

O prefeito Kayo Amado (Pode), de São Vicente, cidade do litoral paulista, causou um “climão” durante a cerimônia de entrega das chaves das unidades do Conjunto Habitacional Tancredo Neves 3, na segunda-feira, 3. Ele se irritou com o discurso do gestor de Santos, Rogério Santos (PSDB), e abandonou o palco. O evento contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Resumo:

Kayo Amado saiu do palco da cerimônia após o prefeito de Santos afirmar que UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade atende mais de 50% da população de São Vicente;

Este é o primeiro mandato do prefeito da cidade litorânea;

Kayo Amado é formado em gestão de políticas públicas pela USP.

Durante a cerimônia, Kayo citou em seu discurso a diferença entre os investimentos que São Vicente recebe em relação à cidade de Santos. Na sequência, Rogério Santos respondeu que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município atende mais de 50% da população de São Vicente. (veja o vídeo)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, destacou em sua fala que Kayo Amado estava correto em cobrar mais suporte da gestão estadual e federal. Ele ainda ressaltou que não vai faltar apoio do governo estadual para a infraestrutura e saúde de São Vicente.

Depois do ocorrido, durante uma coletiva de imprensa, Kayo ressaltou que não tem atritos com ninguém. Porém “não acho que seja correto você virar e, de um jeito bonito, falar que paga a saúde da minha cidade, porque não é verdade. Você recebe do Estado para pagar a saúde da região. Não tenho briga com ninguém, mas, pela minha cidade, brigo com quem for”, acrescentou. (confira o vídeo)

Por sua vez, Rogério Santos afirmou que Kayo “sempre foi muito receptivo”. “Tivemos várias reuniões entre equipes, desde o começo tanto do meu mandato quanto dele”, explicou. “Santos nasce da cidade de São Vicente. A gente já divide muitos serviços em comum, principalmente na área da Saúde […]. É esse o sentimento de metropolização”, completou.

Quem é Kayo Amado?

Kayo Amado se formou em gestão de políticas públicas pela USP (Universidade de São Paulo). Ele também é membro do RenovaBR e da Raps (Rede de Ação Política pela Sustentabilidade).

Em 2020, ele foi eleito para seu primeiro mandato como prefeito de São Vicente no segundo turno com 56,30% dos votos. As suas principais bandeiras eleitorais foram: reabertura de um pronto socorro, criação de um departamento na Secretaria de Educação e a instalação de câmeras para reforçar a segurança pública da cidade.

