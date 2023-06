Saiba quem é o possível affair de Rodolffo, dona da ‘mão misteriosa’ do story do cantor

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 1:35 Compartilhe

O amor está no ar? Na noite da última terça-feira (20), Rodolffo Matthaus publicou uma imagem que causou alvoroço entre seus fãs. No clique em questão, compartilhado nos stories do Instagram do sertanejo, ele aparece beijando uma mão feminina.

No Twitter, seguidoras do cantor da dupla com Israel manifestaram-se. “O Rodolffo tá namorando, veio aí. Não tô acreditando que ele sossegou”, indignou-se uma. “Conhecendo o Rodolffo, se postou isso é porque a coisa está mais séria do que a gente imagina”, pontuou outra.

Rápidos nas investigações, internautas também descobriram, pela tatuagem na mão, que trata-se de Thay Lacerda. Moradora de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, ela tem 24 anos e é empresária e influenciadora.

No Instagram, Thay compartilha conteúdos sobre cuidados de beleza e lifestyle para mais de 49 mil seguidores.

