Saiba quem é o novo advogado de Bolsonaro, que já defendeu ex-tesoureiro do PT

O criminalista Celso Vilardi irá reforçar a coordenação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos processos que enfrenta no STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo a colunista Bela Megale, do “O Globo”, a decisão foi tomada na quarta-feira, 8, após uma conversa entre Bolsonaro e Vilardi. Até então, era o advogado Paulo Bueno que estava à frente da defesa, mas a partir de agora deve seguir atuando na equipe.

Quem é Vilardi?

Celso Vilardi é formado em Direito e fez mestrado em Direito Penal na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). Além disso, é autor de alguns livros, como o “Aspectos Atuais do Direito do Mercado Financeiro e de Capitais”, e leciona na FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Vilardi atua na área criminal há mais de 30 anos e consta em sua lista clientes que vão do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares até grandes empresas como a Camargo Corrêa, Americanas e companhias pertencentes a Eike Batista.

O advogado comandou a defesa da empreiteira Camargo Corrêa e conseguiu a anulação a respeito do inquérito da Operação Castelo de Areia, de 2009, cujas descobertas embasaram a Lava Jato.

Depois de alguns anos, ele atuou para a mesma empresa e outras empreiteiras, como a Andrade Gutierrez, nas defesas e realizações de acordos de colaboração dos executivos durante a ação comandada pelo então juiz Sergio Moro.

Em 2005, durante o escândalo do Mensalão, ele trabalhou na defesa do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, acusado de lavagem de dinheiro. No ano de 2023, a 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo absolveu Soares.

No caso de Bolsonaro, Vilardi disse à CNN que está “convencido de que ele não praticou crime algum e estou disposto a defendê-lo depois de analisar milhares de páginas do inquérito e concluir que o trabalho da Polícia federal foi enviesado”.