Saiba quem é o namorado de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

Em entrevista a Pedro Bial na última quinta-feira (1), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, revelou ser homossexual. Durante a conversa, ele revelou ainda namorar um médico nascido no Espírito Santo. “Estou namorando há 11 meses com um médico do Espírito Santo. Tenho uma enorme admiração e amor por ele. É pediatra, trabalhou em hospital de campanha…”, contou o governador.

De acordo com o jornal Extra, trata-se do capixaba Thalis Bolzan, de 29 anos, que mora em São Paulo, onde faz especialização em endocrinologia pediátrica na USP. Segundo A Gazeta, os dois se conheceram em outubro do ano passado, mas já vinham flertando pela internet há algum tempo. Em novembro, formalizaram o namoro, que vem sendo mantido de forma bastante discreta.

“Saio com meu namorado para jantar fora, não escondo isso de ninguém. Mas sempre ficava algum burburinho, algum tipo de ilação, a piadinha que o próprio presidente fez, os ataques feitos por outros políticos. Isso não é justo, não é correto, não é tolerável”, afirmou o governador durante a entrevista.

Veja também