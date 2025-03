Saiba quem é o marido de Fernanda Torres, que dirige um filme com a sogra

Estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 13, “Vitória”, novo filme protagonizado pela consagrada atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos. O longa é dirigido pelo roteirista Andrucha Waddington, de 55 anos, marido de Fernanda Torres, de 59, e genro da estrela do filme.

Andrucha Waddington, que assumiu a direção após a morte de Breno Silveira, é conhecido por seu trabalho em documentários, séries documentais e séries dramáticas. Nascido no Rio de Janeiro (RJ) em 20 de janeiro de 1970, ele é diretor, produtor e roteirista de cinema e TV. É um dos sócios da Conspiração Filmes desde 1995, junto com seu cunhado, o diretor Cláudio Torres.

Entre seus créditos cinematográficos estão longas estrelados por Fernanda Torres, como Gêmeas (1999), além de Eu, Tu, Eles (2000), Casa de Areia (2005) e a coprodução Lope (2010), selecionado para os festivais de Veneza e Toronto e vencedor de dois Prêmios Goya.

Andrucha também dirigiu e produziu os blockbusters brasileiros Os Penetras 1 e 2 (2012 e 2017), a biografia Chacrinha – O Velho Guerreiro (2018) e o thriller O Juízo (2019).

Quanto a documentários para o cinema, ele foi o diretor de Gilberto Gil – Viva São João (2002) e Maria Bethânia – Pedrinha de Aruanda (2007). Seus créditos como diretor e produtor executivo de TV incluem a série dramática para a TV Globo Sob Pressão (5 temporadas, 2017–2022), que recebeu ótimas críticas e altos índices de audiência.

Além disso, dirigiu as séries documentais André Midani – Do Vinil ao Download (2015), Anitta: Made in Honório (2022), Em Casa com os Gil (2022) e Viajando com os Gil (2023), além da série limitada Fim (2023, Globoplay).

Atualmente, Andrucha Waddington está dirigindo e produzindo a minissérie Ângela Diniz – O Crime da Praia dos Ossos para o serviço de streaming Max, e o documentário Baila, Vini, título da Netflix sobre o gigante do futebol Vini Jr. Andrucha também foi um dos diretores criativos da icônica Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

O diretor é casado com Fernanda Torres desde 1997. Eles são pais de Joaquim, de 26 anos, e de Antonio, de 16. Anteriormente, Andrucha Waddington foi casado com a diretora de arte Kiti Duarte, mãe de seus filhos mais velhos, João, de 33 anos, e Pedro.

“Vitória”

Intitulado “Vitória”, o longa, dirigido por Andrucha Waddington (Eu, Tu, Eles), é baseado em uma história real que aconteceu no Rio de Janeiro nos anos 2000.

No filme, Fernanda Montenegro interpreta Dona Nina, uma mulher que vive em uma favela marcada pela violência. Certo dia, ela decide documentar os crimes por conta própria, fazendo filmagens em fitas VHS, registradas da janela de sua casa na zona sul do Rio de Janeiro.

A história é inspirada no caso real de Joana da Paz, mulher responsável por desmascarar uma grande quadrilha de traficantes e policiais corruptos. Em 2005, quando a reportagem sobre o caso foi ao ar, ela foi rebatizada como “Vitória” e acabou sendo obrigada a viver “escondida” até sua morte, em 2023. Ao longo de 17 anos, ela esteve no programa de proteção a testemunhas.

Além de Fernanda Montenegro, o filme conta com Alan Rocha, Linn da Quebrada, Laila Garin e Thawan Lucas no elenco.

Assista ao trailer: