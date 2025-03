Saiba quem é o influencer que perdeu R$ 1 milhão no pôquer na casa de Neymar

Buzeira, influenciador digital conhecido por realizar sorteios de artigos e carros de luxo, viralizou na internet após compartilhar um vídeo lamentando a perda de R$ 1 milhão durante uma jogatina de pôquer na casa de Neymar Jr. na última segunda-feira, 24.

“É pânico e terror, rapaziada, na casa do NJ [Neymar Jr.]. Menos R$ 1 milhão na conta do Buzeira”, revela no stories do Instagram. “Rapaz, martelada do Thor isso aqui, hein? Mas está tranquilo, vamos embora! Já ganhei demais, está na hora de perder. Menos R$ 1 milhão, é pânico e terror”, completa.

Em outro vídeo, Buzeira continua a se inconformar com a perda: “Rapaz, estou até tonto, com dor de cabeça, nem dormi. Estou aqui só pensando nesses R$ 1 milhão. Eu não sei como perdi, mano. Ganhei tantas vezes lá, depois fui fazer as contas e falei: ‘Mano, esse saldo não está subindo, tem alguma coisa errada’”.

Quem é Buzeira?

Bruno Alexssander Souza Silva, popularmente conhecido como Buzeira, tem 28 anos e é natural de São Paulo, tendo nascido no bairro de Itaquera, na Zona Leste da cidade. O influenciador digital ganhou fama após realizar rifas de carros e artigos de luxo em suas redes sociais, onde acumula mais de 12 milhões de seguidores.

Iniciou sua trajetória durante a pandemia de COVID-19, quando decidiu rifar sua própria moto depois de ser demitido. Na época, arrecadou R$ 40 mil e desde então, iniciou uma série de sorteios online, se tornando uma referência no ramo. Atualmente, atua também como embaixador da casa de apostas Brx Bet.

Na vida pessoal, Bruno é noivo da criadora de conteúdo digital Hillary Yamashiro, com quem tem uma filha. Pelas redes sociais, os dois frequentemente trocam declarações de amor e ainda compartilham registros de suas viagens juntos.

Amizade com Neymar

A relação entre os dois ganhou os holofotes em dezembro de 2023, quando o influenciador presenteou o jogador com um colar de ouro cravejado de diamantes, avaliado em R$ 2 milhões. O momento aconteceu durante passagem de Buzeira pelo cruzeiro “Ney em Alto Mar”.

Após o episódio, Bruno chegou a fazer outra declaração ao amigo em suas redes sociais. “O aniversário é dele mais o presente é meu. Hoje eu tô na casa desse cara que eu sempre fui fã comemorando o aniversário dele.”

Suposta ligação com o PCC

No final de fevereiro, Buzeira foi alvo de uma investigação por suposta ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital). Na ocasião, a Policia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do influencer, como parte da operação que apura seu envolvimento com um criminoso conhecido como “Neymar do PCC”.