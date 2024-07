Saiba quem é o fotógrafo que registrou imagem icônica de Medina ‘voando’ sobre o mar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2024 - 21:59 Para compartilhar:

A vitória de Gabriel Medina contra o japonês Kanoa Igarashi pelas oitavas de final do surfe masculino nos Jogos Olímpicos de Paris repercutiu por todo o País, seja pelos memes de “vingança” contra o adversário, pela onda impressionante surfada pelo brasileiro e também pela foto icônica registrada nesse momento.

A imagem flagra o surfista “voando” sobre o mar do Taiti e fazendo o número um com as mãos logo depois de sair do tubo na onda que lhe rendeu nota 9.9, a maior registrada na história do surfe olímpico. Nas redes sociais, a foto tem sido reproduzida e compartilhada pelo público e impressiona pela forma como foi capturada.

O arista que fotografou Medina se chama Jerome Brouillet, francês de 39 anos. Natural de Marselha, litoral da França, Brouillet reside hoje em dia no Taiti, na Polinésia Francesa, que é o local onde as provas do surfe têm sido disputadas nessas Olimpíadas.

Nas redes sociais e em seu site, o francês compartilha capturas do seu trabalho, principalmente de surfistas, ondas e outras paisagens naturais das praias do Taiti. Nesta semana, poucos dias antes da foto icônica de Gabriel Medina, Brouillet compartilhou em seu perfil do X, antigo Twitter, que há três anos vem se preparando para atuar nestes Jogos Olímpicos, que estão sendo disputados praticamente no seu quintal de casa.

Em sua mini biografia do site, Jerome Brouillet conta que sua paixão pelo mar surgiu ainda criança, quando passava suas férias quase todas no barco de sua família, apelidado de Chrysaora. Discreto, seu rosto quase não aparece nas redes sociais, que priorizam as centenas de imagens impressionantes que flagra no seu dia a dia de trabalho.

Para encontrar uma foto clara do seu rosto, é preciso descer até abril de 2017, quando compartilhou uma imagem sua em preto e branco segurando uma caneca de café.

“Amante do oceano, amigo dos animais e curioso pelas ciências, adoro descobrir novos horizontes e conhecer pessoas para compartilhar histórias e experiências de vida”, disse o seu perfil.

Na sua bio do X, se identifica como um amante da ciência e de “objetos voadores”. Coincidência ou não, o fotógrafo francês caiu nas graças da torcida brasileira por registrar um dos maiores atletas do País voando por cima das águas da praia de Teahupo’o.