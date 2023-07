Saiba quem é o empresário Abdul Fares, apontado como novo affair de Marina Ruy Barbosa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 16:26 Compartilhe

A atriz Marina Ruy Barbosa foi flagrada com seu suposto novo namorado e as imagens ganharam as redes sociais, nesta sexta-feira, 21, causando alvoroço entre os fãs.

Após a divulgação dos registros, os fãs da ruiva ficaram curiosos em saber quem é o novo dono do coração da estrela.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site ‘Splash’, trata-se do empresário descendente de libaneses Abdul Fares, 39 anos.

Recentemente, os dois foram clicados juntinhos durante um passeio de carro.

Ainda segundo informou o colunista, Abdul Fares também tem investimentos no ramo imobiliário e é diretor de uma loja de móveis, além de sócio em outras empresas.

Boatos na web apontam que eles teriam se conhecido por convivem nos mesmos círculos e tem amigos em comum.

Vale destacar que Marina Ruy Barbosa estava solteira desde dezembro último, quando chegou ao fim o seu namoro com o ex-deputado Guilherme Mussi.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

