Saiba quem é o deputado federal Celso Sabino, novo ministro do Turismo

O deputado federal Celso Sabino (União-PA) foi anunciado nesta quinta-feira, 13, como o novo ministro do Turismo. Ele assume a pasta no lugar de Daniela Carneiro.

O parlamentar é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e já foi alinhado ao bolsonarismo. Em 2016, ele criticou a tentativa da então presidente, Dilma Rousseff (PT), de nomear Lula para o Ministério da Casa Civil.

Quem é o parlamentar?

Celso Sabino, de 44 anos, conquistou o seu primeiro cargo público em 2011, quando foi eleito deputado estadual em Belém, capital do Pará, pelo antigo PR (Partido da República). No ano seguinte, ele atuou como secretário estadual na Seter (Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda).

No ano de 2013, ele se filiou ao PSDB, partido pelo qual foi eleito deputado estadual em 2014. Além disso, Celso assumiu a presidência do IMETROPARA (Instituto de Metrologia do Pará).

Em 2018, conseguiu o cargo de deputado federal pelo PSDB. Porém houve uma tensão entre o parlamentar e o partido depois de ele ter se aproximado de Arthur Lira e do Centrão, no ano de 2020.

Depois, uma foto de Celso ao lado do então presidente, Jair Bolsonaro (PL), também incomodou os tucanos. No entanto a saída dele da legenda ocorreu após o deputado propor junto a outros colegas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Imunidade, que restringia a prisão de parlamentares. Isso revoltou alguns colegas de partido, que começaram a trabalhar pela sua expulsão.

No dia 15 de março de 2021, o parlamentar anunciou a sua saída do PSDB. No mesmo ano, ele se filiou ao recém-criado União Brasil.

Aumento de patrimônio

Em 2018, ele informou à Justiça Eleitoral que seu patrimônio era de R$ 1,5 milhão. Porém, em 2022, os seus bens declarados somavam R$ 4,4 milhões, entre uma aeronave de R$ 300 mil e um apartamento avaliado em R$ 1,1 milhão.

Vale informar que, como deputado federal, Celso apresentou três projetos sobre turismo. Os dois mais recentes foram protocolados em maio deste ano.

