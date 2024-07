Saiba quem é Mafê Costa, brasileira que está na final da natação na Olimpíada de Paris

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2024 - 12:45 Para compartilhar:

A brasileira Maria Fernanda Costa, mais conhecida como Mafê Costa tem chamado a atenção do Brasil e do mundo dentro e fora das piscinas. Aos 21 anos, a jovem foi classificada neste sábado, 27, à final da Olimpíada de Paris 2024 na modalidade 400m livre, em sua primeira vez na competição.

Em sétima colocação geral e quinto lugar da bateria, Mafe ficou apenas 1s20 atrás da primeira colocada, Katie Ledecky (EUA), que completou a prova com 4min02s19. A final olímpica dos 400 metros livres acontece ainda neste sábado, 27, às 15h52.

Quem é Mafê Costa?

A nadadora do Rio de Janeiro (RJ) compete pelo Unisanta Esportes, em Santos, no litoral de São Paulo. Aos 21 anos, Mafê já é a atual recordista brasileira nos 800m livre, atual recordista brasileira nos 200m e 400m livre, atual campeã brasileira nos 200m, 400m e 800m livre do Troféu Brasil.

Além disso, também é medalhista dos Jogos Pan-Americanos de 2023 e competiu no Mundial de Doha de 2024.

Mafê passou a se destacar quando assumiu como treinador Fernando Possenti, mesmo treinador de Ana Marcela Cunha — atual campeã olímpica dos 10km na Olimpíada de Tóquio.