Saiba quem é Lili Spada, influenciadora digital que morreu aos 42 anos

Lilian Martins Gomes, influenciadora conhecida pelos internautas como Lili Spada, morreu na última quarta-feira, 4, semanas após revelar diagnóstico de tumor. A famosa utilizava as redes sociais para compartilhar dicas de beleza, informações sobre cirurgias plásticas e também sobre seu amor pelo Carnaval.

Quem era Lili Spada?

Dona do centro estético “Lili Spada Hidrolipo”, Lili acumulava mais de 960 mil seguidores no Instagram, plataforma que utilizava para promover sua clínica e comentar sobre as vantagens da realização de cirurgias plásticas.

A influenciadora também era sócia do Centro Brasileiro de Hidrolipo, considerada a maior da América Latina. Pelas redes sociais, o CBH lamentou a morte de Lilian: “Sentiremos saudades, nossa amada Lili Spada”.

Além do mundo da beleza, ela também era bastante apaixonada pelo carnaval brasileiro. Em 2023, foi convidada a desfilar pela escola Beija-Flor e descreveu a experiência como “sonho realizado”.

Spada era muito querida pelo mundo das celebridades, tendo clientes de destaque como Mari Menezes, MC Daniel e Daniela Amorim, mãe do funkeiro. Em 2023, ela chegou a participar da icônica festa “Farofa da Gkay”, promovida pela famosa influencer Gkay.

Lili era casada com Ercole Spada, que prestou uma simples homenagem para a esposa: “Amor eterno”.