Saiba quem é Gabriela Lacerda, jovem piauiense eleita Miss Universe Brasil 2025

A piauiense Maria Gabriela Silva Lacerda, 22, mais conhecida como Gabriela Lacerda, conquistou o primeiro lugar no “Miss Universe Brasil 2025” na última quinta-feira, 13. Além de trazer a segunda vitória para o Piauí no concurso, a jovem irá representar o Brasil no “Miss Universe”, que será realizado em novembro.

A modelo já participou de outras edições nacionais da competição. Em 2021, perdeu a faixa de primeiro lugar para a cearense Teresa Santos, mas ganhou o título de Miss Simpatia da edição.

Pelo Instagram, a modelo celebrou a vitória: “Depois de tantas semanas de dedicação, preparação e sonhos, chegou o momento de viver essa experiência única no Miss Brasil. Obrigada por tornarem esse sonho possível!”.

Quem é Gabriela Lacerda?

Em suas redes sociais, a jovem modelo afirma ser católica. Além da carreira no mundo da beleza, Maria também afirma ser jornalista. Além do recém título conquistado, Maria também já foi Miss Teen Piauí e Miss Teen Brasil em 2017.

A piauiense é embaixadora da instituição “Mães da Sé”, uma organização sem fins lucrativos que ajuda familiares a encontrarem entes desaparecidos desde 1996.

A modelo é a responsável por levar a segunda coroa para o Piauí na competição: em 2017, a modelo Monalysa Alcântara conquistou o primeiro lugar no “Miss Universe Brasil”, que acontece desde 1954.