Saiba quem é Coronel Elói, candidato mais velho eleito prefeito no Brasil

O candidato Coronel Elói (PSD) foi eleito o prefeito mais velho do Brasil nas eleições municipais de 2024, realizadas neste domingo, 6. O político já ocupava o cargo e, aos 87 anos, foi escolhido para ser o gestor de Barro Duro (PI) – cidade localizada a cerca de 100 quilômetros de Teresina (PI) – por mais quatro anos com 50,01% dos votos válidos.

Elói Pereira de Sousa, conhecido como Coronel Elói, é um coronel reformado da Polícia Militar e, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), também é advogado. O candidato recebeu 2.680 votos, apenas 32 a mais do que sua adversária Cleia Abreu (MDB).

Conforme o TSE, o político integra a coligação “A Certeza que o Trabalho vai Continuar”, composta pelos partidos PSB e PSD. O candidato declarou R$ 1,7 milhão em bens, incluindo imóveis, terrenos e um carro.

O município de Barro Duro possui 6.640 habitantes de acordo com o censo de 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Segundo o mesmo levantamento, a densidade demográfica da cidade é de 41,65 habitantes por quilômetro quadrado.

Foram eleitos nove vereadores em Barro Duro, quatro do PSD, três do MDB e dois do PSB.