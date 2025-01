Saiba quem é Carrie Underwood, cantora que se apresentou na posse de Donald Trump

Carrie Underwood, cantora de música country norte-americana, se apresentou na posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira, 20.

A artista é vencedora do Grammy e se tornou um ícone da música country dos EUA, não somente por seus vários sucessos de platina, como também com grandes contratos comerciais tradicionais.

Quem é Carrie Underwood

A cantora, que é o rosto do Sunday Night Football, já está pronta para fazer sua estreia em março como jurada no “American Idol”, mesmo programa de calouros da TV americana ABC que a tornou famosa em 2005 após vencer a edição.

O prêmio conquistado no programa envolvia contrato com uma gravadora, que lhe rendeu seu primeiro álbum, “Some Hearts (2005)”, e foi sucesso de vendas.

O segundo material de trabalho, o álbum “Carnival Ride”, chegou ao primeiro lugar das paradas nos EUA e rendeu seus dois primeiros Grammys em 2006, um ano após a vitória no talent show.

Underwood já lançou nove álbuns de estúdio e conquistou até agora oito prêmios Grammy. Dentre os principais sucessos da cantora estão “Befora He Cheats”, “Jesus, Take the Wheel”, “If I Didn’t Love You” e “Blown Away”.