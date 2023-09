Saiba quem é Bruna Guerin, atriz que recebeu ataques após ser apontada como pivô da separação de Sandy e Lucas Lima

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2023 - 19:03 Compartilhe

A atriz Bruna Guerin, 38 anos, passou a ser alvo de críticas e ataques em seus perfis nas redes sociais após ter sido apontada como pivô da separação de Sandy e Lucas Lima. Ela acabou por desativar os comentários de alguns de seus posts do Instagram.

Na última segunda-feira, 25, os artistas anunciaram o fim do relacionamento de 24 anos, pegando os fãs de surpresa.

Bruna viu seu nome envolvido na separação por ter, recentemente, protagonizado o musical ‘Once’ ao lado de Lucas, trama na qual eles vivem um casal. Sandy, inclusive, foi prestigiar o então marido no teatro mais de uma vez.

O musical fez tanto sucesso que já teve a sua volta anunciada para janeiro do próximo ano e deve continuar com Lucas e Bruna nos papéis principais.

A aproximação dos artistas acabou intrigando os fãs. Eles observaram que desde que começaram a trabalhar juntos, Lucas passou a comentar quase todos os posts de Bruna.

Porém, até o momento, não há qualquer interação entre os dois que comprove envolvimento entre eles.

“Poucas pessoas já mereceram tanto algo na história do mundo. Tu é fod4, parceira”, comentou Lucas em post sobre a indicação de Bruna ao Prêmio Bibi Ferreira. “Ainda não sei calcular o dano que fez na nossa amizade tu não ter usado a trilha do Fantástico nesse vídeo. Lamentável”, escreveu o músico nos comentários de um vídeo no qual a atriz aparece em uma cachoeira.

Ataques

Fãs de Sandy saíram em defesa da artista e partiram para atacar Bruna em seu perfil no Instagram.

“Vim te parabenizar por ter destruído casamento da Sandy”, escreveu uma seguidora. “Tanto homem solteiro, por que não procura um que tá solteiro, cara?”, comentou uma outra, “Fez um casal lindo separar”, apontou mais uma internauta.

Mesmo sem qualquer indício de relacionamento amoroso com Lucas, algumas fãs saíram em defesa de Bruna, lembrando que o culpado da história foi ele, que tinha um compromisso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Guerin (@brunaguerin)

