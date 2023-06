Saiba quem é Brisa Star, a ‘Fadinha do Piseiro’, vítima de acidente de ônibus

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 11:11 Compartilhe

A cantora Brisa Star, de 15 anos, e sua equipe sofreram um acidente de ônibus na cidade de Ipaumirim, interior do Ceará, na noite do último domingo (25). Na ocasião, o veículo saiu da pista da BR-116 e caiu em uma ribanceira, deixando 15 pessoas feridas, incluindo a artista e seus pais.

“Vim tranquilizar todo mundo, graças a Deus estou bem. Algumas pessoas da banda fizeram exames, mas ainda não tivemos o resultado. Todos estão bem, estão estáveis. Estou indo para Fortaleza fazer os meus [exames] porque bati as pernas e estou andando com um pouco de ajuda. Meus pais estão bem também. Quero agradecer a preocupação”, afirmou a cantora durante participação ao vivo do ‘Encontro’, da TV Globo, nesta segunda-feira- (26).

Quem é Brisa Star

Aos 15 anos, Brisa Rocha Ladislau Da Conceição, mais conhecida como Brisa Star, é uma das sensações do ritmo piseiro no país, sendo conhecida como a ‘Fadinha do Piseiro’. Ela estourou, em 2020, como a voz do hit “Se Joga no Passinho”, numa parceira com o cantor Thiago Jhonathan. De lá para cá, passou a rodar o país com a sua música.

No Spotify, Brisa tem média de quase 1 milhão de ouvintes mensais. Na mesma plataforma, a canção “Se joga no passinho” foi reproduzida mais de 100 milhões de vezes.

A cantora também coleciona parcerias com outros cantores como Zé Felipe, Melody, João Gomes e outros artistas.

