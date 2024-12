Saiba quem é Amanda Araújo, modelo que espera primeiro filho com o jogador Richarlison

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/12/2024 - 11:52 Para compartilhar:

Richarlison, 27, jogador da seleção brasileira, anunciou na noite da última terça-feira, 10, que será pai pela primeira vez. O atleta compartilhou a notícia em conjunto com a namorada, Amanda Araújo, 21, modelo e influenciadora.

Conheça um pouco mais da modelo abaixo:

Amanda nasceu em Londrina, no Paraná. A jovem era estudante de direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, mas desde setembro passou a morar na Inglaterra ao lado do amado, que defende o Tottenham Hotspur. Em maio deste ano, o casal oficializou o romance por meio das redes sociais.

Atualmente, a ruiva passa grande parte do tempo investindo na carreira de influenciadora, somando mais de 500 mil seguidores no Instagram. Na rede social, ela costuma compartilhar registro de viagens, dicas de beleza e resultados de ensaios fotográficos. Nos destaques da rede é possível ver alguns dos países que ela já visitou, como Argentina, Itália, França, e Inglaterra.

Amanda também possui uma conta fechada, com cerca de 90 mil seguidores, para os fãs mais próximos.

Já no Tik Tok, a moça acumula quase 1 milhão de seguidores. Os vídeos mais populares de sua conta são pequenas “declarações” ao namorado. Em uma das postagens, a influenciadora compartilhou fotos do namorado com a legenda apaixonada: “Eu estava de saco cheio de amor, pensei ter cansado, aí te encontrei”.

