Saiba quem é Alê Oliveira, dançarino que foi para o motel com Juliette

Alê Oliveira, influenciador e dançarino de 20 anos, deu uma entrevista ao podcast “Babado JP” contando que foi com Juliette Freire para o motel. O que muitos não sabem é quem é Alê e como ele ficou tão famoso nas redes sociais antes mesmo de conhecer a vencedora do BBB21.

O dançarino chamou a atenção ao produzir vídeos dançando brega funk no TikTok e Instagram, nos quais tem 2 milhões e 5,7 milhões de seguidores, respectivamente. “Não é pra ganhar biscoito [projeção], mas a gente já ficou antes do Big Brother. A gente ficou na house (casa) dela, naquela época de lives de cantores. Acabou que a gente foi tomar vinho e ficamos. Ela me proporcionou conhecer coisas novas”, disse Alessandro na entrevista.

“De imediato, digo que Ju, você é incrível, uma menina surreal e merece tudo o que tá conquistando. Assim que ela entrou no Big Brother, eu fui uma das primeiras pessoas que apostaram e a defenderam. Não é por mídia não, tá? É pela consideração que você tem por mim e eu tenho por você”, completou ele, mandando um beijo para a câmera. O vídeo com a entrevista já foi removido do YouTube, mas já rendeu detalhes picantes sobre a noite dos dois para a internet.

