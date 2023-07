Saiba quem é a ‘menina do comercial do Itaú’ que irá apresentar quadro no ‘Domingão com Huck’

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/author/thaisfonsecajornal/ Thais Fonseca, 44 anos, pernambucana de Recife, carioca por acidente. Na cidade do Rio de Janeiro-RJ exerço a minha paixão pelo jornalismo e boa informação. Saí dos anos 80, mas os anos 80 não saíram de mim e é dessa época o Pop que eu curto. Cyndi Lauper é minha diva. Trabalhei como assessora de imprensa nas áreas pública e privada, como repórter de Polícia no Jornal Povo do Rio, editora na Agência de Notícias das Favelas (ANF). Na IstoÉ Gente me encontrei como redatora de entretenimento. E-mail: thaisfonsecajornal@gmail.com 05/07/2023 - 16:39 Compartilhe

Alice, ‘a menina das palavras difíceis’. Hoje com 4 aninhos, ela chamou a atenção nas redes sociais, durante a pandemia da covid-19, quando era muito bebê, por vídeos em que ela aparecia pronunciando palavras consideradas difíceis, sobretudo para quem ainda estava aprendendo a falar.

Com tanta desenvoltura, não demorou para Alice conquistar o público e disparar no número de seguidores. Em 2021, quando tinha somente dois aninhos, ela alcançou um milhão de seguidores no Instagram. Hoje, já são mais de quatro milhões no perfil de sua mãe, a fotógrafa Morgana Secco, onde os conteúdos são postados.

Saindo das redes, Alice compartilhou a tela de comercial de TV com ninguém menos que a atriz Fernanda Montenegro, em mensagem de final de ano do banco Itaú, em 2021. O diálogo foi tão emocionante que no final do ano seguinte as duas estiveram juntas novamente para falar sobre respeito. Desta vez, o comercial contou com as participações dos cantores João Gomes e Ludmilla, além do apresentador Marcos Mion ao lado de seu primogênito Romeo.

Brasileira na Europa

Alice é brasileira, filha de casal brasileiro, mas vive na Inglaterra, onde os pais trabalham e de onde grava os vídeos que fazem sucesso na web.

Recentemente, a família cresceu e LAice ganhou uma irmãzinha, Julia, de sete meses. A bebê també já está cjhamndo a atenção dos intrnautas. É que ela foi flagrada pronunciando sua proimeira palavra: batata.

Agora, o Domingão com Huck anunciou que a pequena prodígio vai virar apresentadora na Globo! Já a partir do próximo domingo (9), a menina vai estrear no Pequenos Gênios, um quadro sobre crianças superdotadas.

“O nosso time do Domingão ganhou um reforço que vai explodir o ‘fofurômetro’. Bem-vinda, querida Alice. Você é incrível e a coisa mais fofa do mundo”, escreveu o apresentador na legenda da publicação no Instagram, que apresenta um vídeo da menina.

Morgana Secco também compartilhou a novidade em seus Stories.

“Quem pediu mais Alice na TV? A partir de domingo ela vai estar no Domingão apresentando o quadro Pequenos Gênios”, disse ela.

