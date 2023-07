Saiba quem é a lutadora que mostrou os seios após vencer uma luta de boxe

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2023 - 8:51 Compartilhe

No último fim de semana foi realizado mais uma edição do torneio de boxe com celebridades, que contou com participação do brasileiro Whindersson Nunes. No entanto, outro ponto do evento também chamou atenção. Isso porque Daniella Hemsley se empolgou com a vitória conquistada, e comemorou mostrando os seios para o público. O ato de Daniella fez com que ela fosse banida do evento.

Mas afinal de contas, quem é Daniella Hemsley? Trata-se de uma modelo e boxeadora de 22 anos, e nascida em Birmigham, na Inglaterra. Ela namora com Akonne Wanliss, também lutador de MMA, e que trabalha também como ator e modelo. Atualmente, ele ainda é treinador de Hemsley.

Além do mundo das lutas, Daniella também se destaca nas redes sociais. No Instagram, onde compartilha fotos e vídeos de seu dia a dia, soma mais de 160 mil seguidores. Ela também está no TikTok, produzindo vídeos sobre estilo de vida e, principalmente, condicionamento físico. No TikTok, ela soma mais de 270 mil seguidores. Outra rede social explorado por Daniella nos últimos anos é o OnlyFans, onde compartilha conteúdos explícitos.

A estreia de Hemsley no boxe aconteceu em abril deste ano, quando perdeu para a brasileira Jully Poca no ‘High Stakes’. No último fim de semana, ela venceu a polonesa Aleksandra Daniel em uma luta que durou cinco rounds. Foi neste último duelo que a britânica exibiu os seios após a vitória.

Parece que a britânica Daniella Hemsley, estrela do OnlyFans, se empolgou um pouco além da conta após sua vitória no Kingpyn Boxing, evento da luta de Whindersson Nunes.pic.twitter.com/Q3RXYguEkl — MMA Melotto (@MMAmelotto) July 15, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias