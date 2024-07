Saiba quem é a influenciadora que gravou vídeo pornô no metrô do México

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2024 - 8:02 Para compartilhar:

Nesta semana, uma influenciadora chamou atenção nas redes sociais após ser flagrada gravando um vídeo pornográfico dentro de um metrô na Cidade do México, capital do México. Quem aparece no vídeo é Luna Bella, de 32 anos. Nas imagens, ela aparece mantendo relações sexuais com dois homens.

Outras pessoas, que pareciam não ter sido avisadas da gravação, também estão no local durante a produção, que durou cerca de cinco minutos, segundo informações do site El Universal.

Saiba quem é Luna Bella abaixo:

O nome verdadeiro de Luna Bella é Verónica Meléndez Coronado, natural de Monterrey

A influencer ganhou fama inicialmente no YouTube, contando sobre suas experiências íntimas

Essa não foi a primeira vez que Luna gravou um vídeo pornográfico no metrô. Em 2012, ela fez o mesmo em Monterrey, sua cidade natal

Em 2016, Luna passou por uma fase de mudança em sua vida, anunciando sua conversão para o cristianismo. Ela queria mudar de estilo de vida e se afastar do que havia deixado ela famosa

No entanto, a mudança na vida de Luna durou pouco. Ela deixou a religião de lado após, segundo ela, um pastor pedir que ela realizasse sexo oral nele. Diante disso, ela desistiu da ideia de continuar sua caminhada na vida religiosa

Além da vida como influenciadora, e criadora de conteúdo adulto, Luna também é cantora. Um de suas músicas mais famosas é ‘La Rica y Picosa’, lançada em 2019

Em gravação de podcast no passado, ela confidenciou que foi abusada sexualmente. Segundo Luna, foi vítima de um primo, quando tinha 3 anos, e do pai, quando ela tinha entre 7 e 14