Saiba quem é a esposa de Walter Salles, diretor de ‘Ainda Estou Aqui’

Walter Salles, 68 anos, diretor de cinema brasileiro, está em evidência desde o sucesso de “Ainda Estou Aqui”, filme que consagrou Fernanda Torres como Melhor Atriz de Filme Estrangeiro no Globo de Ouro. Com a alta procura por curiosidades a respeito de tudo o que envolve o longa-metragem, muita gente quer saber dos bastidores dos envolvidos no filme.

E ao fazer uma rápida pesquisa sobre ele no Google, uma das principais perguntas que aparecem é: “Quem é a namorada de Walter Salles?”. A resposta é: esposa. O cineasta é casado com Maria Klabin há 20 anos.

Ela é artista plástica de 46 anos faz aparições muito raras junto com Salles e segue rumos profissionais diferentes e independentes. O casal é pai de Vicente e Helena, de 18 e 16 anos, respectivamente.

Tanto Walter quanto Maria são herdeiros de corporações milionárias. Ele da união Unibanco/Itaú, ela do Grupo Klabin, o maior exportador de papel do Brasil. Assim como o marido, Maria é carioca e antes de se tornar pintora, foi bailarina.

Maria possui um ateliê no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro, bairro em que também vive com Walter, os filhos e os cachorros.

O casamento longe dos holofotes virou notícia há três anos após rumores de que uma suposta separação. No entanto, os dois continuam casados.