Saiba quem é a cantora brasileira que chamou Trump e Elon Musk para seu casamento

A cantora Giulia Be e Connor Kennedy já têm data marcada para o casamento. Segundo a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o casal vai celebrar a união no dia 29 de novembro, no Brasil. A data escolhida coincide com o feriado de Thanksgiving (Dia de Ação de Graças), facilitando a vinda dos convidados norte-americanos ao país.

Detalhes do casório

A cerimônia, que contará com mais de 600 convidados, acontecerá em São Paulo, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, e a festa será no hotel Rosewood, na região da Avenida Paulista.

A cerimonialista será a brasileira Adriana Percussi.

Os noivos terão 15 padrinhos. Um deles é o primo do noivo, filho do ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger e Maria Kennedy Schriver.

Giulia escolheu a grife Ralph Lauren para a confecção do seu vestido.

Entre as atrações da festa está o DJ Diplo, grande amigo de Giulia.

Donald Trump e Elon Musk convidados

Connor é herdeiro da família Kennedy e filho de Robert Kennedy Jr., Secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, reconhecido por ser responsável pela despoluição do Rio Hudson e por disputar a presidência dos Estados Unidos como candidato independente.

O pai do noivo convidou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Elon Musk, empresário mais rico do mundo, dono da Tesla e da SpaceX, e comandante do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), para o casamento do filho.

Como Giulia e Connor se conheceram?

Giulia e Connor se conheceram virtualmente em 2021. O relacionamento começou à distância, quando a cantora gravava o filme Depois do Universo, no Brasil, e o americano terminava sua pós-graduação nos Estados Unidos.

Durante cinco meses, eles trocaram longas mensagens de amor até se encontrarem pessoalmente, e o pedido de namoro aconteceu em 2022. O noivado ocorreu em agosto do ano passado, no primeiro dia em que se mudaram para a casa deles.

Quem é Giulia Be?

Giulia Be tem 25 anos, é carioca e estourou no país em agosto de 2019 com seu terceiro single, chamado Menina Solta. A canção foi Top 10 do Spotify Brasil naquele ano e ela lançou uma versão em espanhol da música, Chiquita Suelta, devido ao sucesso em alguns países latinos.

No mesmo ano, ela se apresentou no Rock in Rio 2019 ao lado de Projota e Vitão.

O disco de Giulia Be com a música Menina Solta conquistou o certificado de platina no Brasil em junho de 2020, ano em que lançou outro hit de sucesso: Não Era Amor. As canções Se Essa Vida Fosse Um Filme, Recaída e Eu Me Amo Mais, também singles de seu EP, agradaram seus fãs.

Ela ainda gravou Inesquecível com Luan Santana em 2020. A artista foi indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Artista Revelação em setembro de 2021.

Além de cantar, Giulia foi protagonista no longa Depois do Universo em 2021. Na trama, ela interpreta a protagonista Nina, que enfrenta as dificuldades de ter lúpus.

A famosa adotou o nome artístico Giulia e, em novembro de 2023, foi anunciada como parte do elenco da série internacional dos estúdios da Amazon MGM, baseada na coleção de livros infantis chamada Charlie Bone.