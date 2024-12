Saiba que são os poderosos da TV que marcaram presença no ‘Melhores do Ano 2024’ da Globo

Letícia Senai Letícia Sena https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 16/12/2024 - 17:10 Para compartilhar:

A premiação Melhores do Ano 2024, promovida pelo ‘Domingão com Hulk’ e que anualmente celebra os melhores profissionais da Rede Globo em diversas categorias, continua repercutindo desde a noite de domingo, 15. A repercussão se deve tanto ao fato de reunir a Globo e o SBT em uma mesma transmissão quanto à homenagem a Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos em 17 de agosto, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).

Além de grandes estrelas globais, a premiação contou com a presença dos “poderosos da TV brasileira”, entre eles Daniela Beyruti, filha número 3 de Silvio Santos e presidente do SBT, que se sentou ao lado de Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, para assistir ao tributo comandado por sua irmã, Patricia Abravanel, e por Luciano Huck.

Durante a homenagem, Patricia revelou que foi a irmã quem teve a ideia de juntar novamente a Globo e o SBT em uma mesma transmissão. Uma ação semelhante havia ocorrido em 2023, quando uma marca de chocolates reuniu Fausto Silva e Gugu Liberato (1958-2019) para uma conversa ao vivo.

“A Daniela teve essa ideia genial de fazer essa transmissão simultânea. Nunca haverá alguém igual a Silvio Santos. Ele preparou muito bem cada uma de nós. O SBT está caminhando para o seu melhor momento”, afirmou a apresentadora do Programa Silvio Santos.

Essa união histórica marcou a televisão para sempre. A reportagem de IstoÉ Gente conta quem são “os poderosos da TV” que marcaram presença no “Melhores do Ano 2024”.

Paulo Marinho

Paulo Marinho é filho de José Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo e diretor-geral da Fundação Roberto Marinho. Em 2022, Paulo assumiu a presidência executiva da Globo, substituindo Jorge Nóbrega, no cargo desde 2017.

Formado em Administração, ele foi coordenador de Conteúdo e Marketing no Sistema Globo de Rádio, diretor dos canais infantis Gloob e Gloobinho, da ViU Hub (empresa do grupo com atuação em plataformas digitais), diretor-geral de Canais e Conteúdo da então Globosat e, desde 2020, responsável pelos canais de TV aberta e por assinatura e também pela rede de afiliadas da Globo.

Amauri Soares

Com a saída de Ricardo Waddington da Globo, em março de 2023, Amauri Soares, de 58 anos, assumiu como novo diretor dos Estúdios Globo. Amauri já era diretor da emissora e comandava a rede formada por regionais e afiliadas em todo o país.

O profissional entrou no Jornalismo da Globo em 1987 e ocupou diversos cargos, como chefe de redação do Fantástico, editor-executivo do Jornal da Globo, editor-chefe do Jornal Nacional, diretor de Jornalismo em São Paulo e diretor-executivo da Central Globo de Jornalismo. Soares também foi diretor-executivo da Globo Internacional em Nova York, criou e liderou a diretoria de Eventos da Globo e, na sequência, foi diretor de Programação por sete anos.

Amauri Soares foi casado com Patrícia Poeta entre 2001 e 2017. Juntos, tiveram um filho, Felipe Soares. Após dezesseis anos de casamento, a apresentadora anunciou o divórcio de seu marido em junho de 2017, sem dar maiores explicações.

Além de ser ex-marido de Patrícia, Soares é irmão de Paulo Renato Soares, repórter especial da Globo que faz parte dos apresentadores eventuais do ‘Jornal Nacional’.

Atualmente, Amauri Soares é casado com a nutricionista Daiane Peixoto, que é carioca e especialista em emagrecimento e estilo de vida saudável e atende no Leblon, no Rio de Janeiro.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Amauri e a amada estão juntos há cerca de 2 anos.

Daniela Beyruti

Daniela Beyruti, de 48 anos, é a filha mais velha do casamento de Silvio Santos com Iris Abravanel. Ela é formada em comunicação social pela Liberty University, nos EUA.

Desde 2000, Beyruti participa ativamente dos negócios do pai. Foi diretora-executiva do SBT entre 2008 e 2010, e diretora artística de 2010 a 2015, além de ter participado da contratação de Roberto Justus, Eliana e Roberto Cabrini, entre outras estrelas. A partir de 2015, fez parte do Conselho de Administração do Grupo Silvio Santos.

Em novembro deste ano, o SBT divulgou sua nova estrutura organizacional. Daniela Beyruti, que havia assumido o comando da empresa em abril de 2023 como vice-presidente, passou a ser oficialmente a presidente. Ao lado dela, estarão dois “super-executivos” (Fernando Justus Fischer e Marcello Sassatani) e, abaixo deles, três superintendentes, que vão liderar um grupo de diretores.

Daniela Beyruti é casada com o empresário Marcelo Beyruti desde abril de 2002. O casal tem três filhos: Gabriel, nascido em 19 de março de 2012; Manuela, nascida em 6 de novembro de 2013; e Lucas, nascido em 20 de novembro de 2017.

