Saiba quantos milhões Bia Haddad já ganhou de premiação em seu melhor ano na carreira

Depois de ser semifinalista do Roland Garros durante o mês de junho, em Paris, a tenista Bia Haddad Maia continua quebrando recordes, incluindo um aumento considerável na conta bancária. A brasileira chegou pela primeira vez à terceira fase de Wimbledon ao passar pela romena Jaqueline Cristian e essa vitória rendeu mais US$ 168 mil (R$ 815 mil) em premiação.

Somente em 2023, seu melhor ano neste aspecto, Bia já faturou US$ 1,487,085 (R$ 7,2 milhões), segundo o site da WTA, ainda sem o montante que já conquistado pela campanha em Wimbledon. Foram US$ 1,275,623 (R$ 6,1 milhões) no ano passado, o melhor desempenho até então.

Aos 27 anos, a brasileira acumula um total de US$ 3,971,341 (R$ 19,2 milhões) em premiações. Como fator de comparação, a atual número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, já soma US$ 19,166,188 (R$ 93 milhões) aos 22 anos. Caso conquiste o inédito título de Wimbledon, Bia vai receber cerca de US$ 2,9 milhões, mais de R$ 14 milhões, quase o valor que conquistou ao longo de sua carreira.

“As merecidas conquistas de Bia, além de recompensar os anos de esforço e dedicação dela, de sua família, de sua equipe e possibilitar que continue se cercando do que há de melhor em tecnologia e treinamentos para seguir vencendo, tem como efeito colateral positivo a consolidação da figura de uma atleta feminina brasileira capaz de atingir esse nível de premiação e ainda a motivação que isso gera em meninas país a fora, de acreditar que é possível e vale a pena investir no esporte de alto rendimento”, afirmou Ivan Martinho, professor de marketing esportivo na ESPM.

“A Bia vem tendo um ano espetacular na carreira, com grandes resultados, quebrando recordes. A sua performance é tão positiva na temporada em relação ao restante da carreira (ela tem 27 anos) que apenas esse ano, ela faturou praticamente um terço em premiação do que fez em toda a sua carreira profissional.”

Para Armênio Neto, especialista em negócios do esporte e sócio-fundador da Let!sGoal, empresa que conecta marcas, atletas, clubes e competições, acrescenta que, além do aumento da premiação, o bom desempenho em quadra trouxe outros benefícios financeiros. A brasileira, que já contava com patrocinadores como Joma, Angá e Eqlibri, fechou acordos com Itaú Personnalité e Prudential.

“As vitórias geram boas premiações, atraem patrocínios e está claro que a Bia subiu de prateleira nessa temporada, esportiva e comercialmente falando. E como o tênis brasileiro é carente de ídolos há um bom tempo, ela se apropriou desse espaço, vazio desde os tempos do Gustavo Kuerten. Mas é importante dizer que esse dinheiro não vai todo para o bolso da Bia. Os custos para participar do circuito são pesados, há impostos a pagar, viagens e uma equipe multidisciplinar de alto nível para remunerar”, afirmou Armênio Neto.

O próximo jogo de Bia em Londres será diante da romena Sorana Cirstea, atual 37ª do mundo e que já foi a 21ª, neste sábado, com previsão para começar às 7h. A partida será exibida pelo SporTV 3, ESPN 2 e Star+ (streaming). A brasileira poderá ter desafio dobrado se estrear também na chave de duplas. Ela forma parceria com Victoria Azarenka, de Belarus. Juntas, elas foram campeãs do WTA 1000 de Madri, em maio.

