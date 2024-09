Saiba quanto os medalhistas brasileiros receberam em premiações na Paralimpíada de Paris

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2024 - 16:31 Para compartilhar:

O Brasil obteve seu melhor desempenho na história das Paralimpíadas nos Jogos de Paris. Foram 89 pódios, sendo 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes. Cada medalha rendeu aos atletas uma premiação em dinheiro do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro):

– R$250 mil reais para cada ouro;

– R$ 100 mil reais para prata;

– R$50 mil reais para bronze.

Quem mais faturou

Carol Santiago, atleta da natação, foi quem mais faturou em Paris. Com cinco medalhas, dois ouros e três pratas (uma no revezamento 4x100m), ela levou R$ 900 mil. Na mesma modalidade, na classe S2, Gabrielzinho foi o segundo atleta que mais faturou. Seus três ouros lhe renderam R$ 750 mil.

O terceiro maior valor em premiações ficou com Jerusa Geber, do atletismo, que conquistou dois ouros, no 100m e 200m da classe T11. Com isso, ela vai levar R$ 500 mil. Talisson Glock ficou em quarto no quesito premiações e faturou R$ 425 mil reais ao ganhar um ouro, uma prata e dois bronzes (sendo um no revezamento 4x50m).

Os atletas-guia, calheiros, pilotos e timoneiros também recebem premiação. Eles embolsam 20% do valor da maior medalha que o atleta que acompanham tenha conquistado, e 10% do valor dos pódios subsequentes. Os valores das premiações do CPB em Paris foram quatro vezes maiores do que os dados em 2016, nos Jogos Paralímpicos do Rio.

As premiações

900 mil reais

Carol Santiago (natação) – ouro nos 50m livre S13, nos 100m livre S12 e nos 100m costas S12; prata nos 100m peito SB12 e no revezamento 4x100m livre 49 pontos.

750 mil reais

Gabrielzinho (natação) – ouro nos 100m costas S2, nos 200m livre S2 e nos 50m costas S2

500 mil reais

Jerusa Geber (atletismo – ouros nos 100m T11 e nos 200m T11

425 mil reais

Talisson Glock (natação) – ouro nos 400m livre S6; prata nos 100m livre S6; bronze nos 200m medley SM6 e no revezamento 4x50m livre 20 pontos

350 mil reais

Ricardo Mendonça (atletismo) – ouro nos 100m T37; prata nos 200m T37

Rayane Soares (atletismo) – ouro nos 400m T13; prata nos 100m T13

Beth Gomes (atletismo) – ouro no lançamento de disco F53; prata no arremesso de peso F54

250 mil reais

Júlio César Agripino (atletismo) – ouro nos 5000m T11

Petrúcio Ferreira (atletismo) – ouro nos 100m T47

Yeltsin Jacques (atletismo) – ouro nos 1500m T11

Claudiney Batista (atletismo) – ouro no lançamento de disco F56

Fernanda Yara (atletismo) – ouro nos 400m T47

Fernando Rufino (canoagem) – ouro nos 200m VL2

Mariana D’Andrea (halterofilismo) – ouro na categoria até 73kg

Tayana Medeiros (halterofilismo) – ouro na categoria até 86kg

Alana Maldonado (judô) – ouro na categoria até 70kg J2

Rebeca Silva (judô) – ouro na categoria acima de 70kg J2

Arthur Silva (judô) – ouro na categoria até 90kg J1

Wilians Araújo (judô) – ouro na categoria acima de 90kg J1

Ana Carolina Moura (taekwondo) – ouro na categoria até 65kg

100 mil reais

Joeferson Marinho (atletismo) – prata nos 100m T12

Bartolomeu Chaves (atletismo) – prata nos 400m T37

Aser Mateus Ramos (atletismo) – prata no salto em distância T36

Thalita Simplício (atletismo) – prata nos 400m T11

Wanna Brito (atletismo) – prata no arremesso de peso F32

Raissa Machado (atletismo) – prata no lançamento de dardo F56

Thiago Paulino (atletismo) – prata no arremesso de peso F57

Zileide Cassiano (atletismo) – prata no salto em distância T20

Luís Carlos Cardoso (canoagem) – prata na categoria 200m KL1

Igor Tofalini (canoagem) – prata na categoria 200m VL2

Brenda Freitas (judô) – prata na categoria até 70kg J1

Erika Zoaga (judô) – prata na categoria acima de 70kg J1

Phelipe Rodrigues (natação) – prata nos 50m livre S10

Wendell Belarmino (natação) – prata nos 50m livre S11

Cecília Araújo (natação) – prata nos 50m livre S8

Patrícia Pereira (natação) – prata nos 50m peito SB3

Débora Carneiro (natação) – prata nos 100m peito – SB14

Gabriel Bandeira (natação) – prata nos 100m costas S14

Ronan Cordeiro (triatlo) – prata na categoria PTS5

Alexandre Galgani (tiro esportivo) – prata na categoria R5 Carabina de Ar – 10 m (Posição Deitado Misto SH2)