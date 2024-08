Saiba quanto ex-amante de Neymar faturou com venda de conteúdo em um ano

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2024 - 16:52 Para compartilhar:

A influenciadora Fernanda Campos ficou famosa após revelar detalhes do affair que teve com Neymar no ano passado. Agora, a criadora de conteúdo +18 do mundo fatura alto nas plataformas adultas.

Após o caso com o jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, vir à tona, a influenciadora perdeu o perfil que usava para dar dicas de viagens e turismo. Sem renda, ela resolveu mudar de foco.

“Foi um choque total. Faturei R$ 500 mil logo no primeiro mês. Jamais poderia imaginar. Aprendi bastante, deixei a coisa mais profissional. Passei a realizar todo tipo de fetiches, e isso custa caro”,, declarou ela.

Fernanda surpreende ao falar sobre as conquistas após essa virada de chave.

“Comprei minha casa, o carro que sempre sonhei e até apliquei em ações. Hoje faturo R$ 1 milhão”, revelou.

A influenciadora ganhou destaque após contar que teve um encontro sexual com Neymar na véspera do Dia dos Namorados, no momento em que o jogador ainda estava com Bruna Biancardi, que na época estava grávida dele.

“As pessoas ficaram malucas. Quando entrei para as plataformas +18, todo mundo queria ver o que havia chamado a atenção do ‘menino Ney’. O incrível é que é assim até hoje. Tem outros jogadores, cantor famoso e até apresentador global, que é casado, pagando para ver meu conteúdo”, celebrou a modelo.

Faturamento em pouco mais de um ano

Após pouco mais de um ano na indústria do entretenimento adulto, fotografando, fazendo parcerias e realizando fetiches, Fernanda já faturou mais de R$ 8 milhões com todas as plataformas.

Agora, ela pretende outras mulheres a se destacarem neste universo.

“Minha mentoria está quase pronta. Quero ‘mostrar o caminho’ para outras mulheres se destacarem e ganharem dinheiro. As pessoas acham que é fácil, mas é uma vida que exige dedicação e planejamento. Passei por muita coisa e tirei de letra, quem vier comigo vai literalmente cortar um caminho enorme e faturar muita grana”, garantiu o ex-affair de Neymar.

