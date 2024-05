Saiba quanto cada filha de Silvio Santos receberá em testamento milionário do apresentador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/05/2024 - 14:30 Para compartilhar:

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, teria decidido fazer um testamento milionário antes de uma eventual partida. No documento, o fundador do SBT estabelece que seu patrimônio seria dividido entre suas seis filhas, Cintia, Silvia, Renata, Rebeca, Patrícia e Daniela, e a esposa, Íris Abravanel.

Segundo a revista “Forbes”, Silvio Santos tem uma fortuna avaliada em R$ 1,6 bilhão. Na partilha do patrimônio, cada filha do apresentador receberia o valor de R$ 100 milhões, além de outros bens e imóveis, de acordo com a informações divulgadas pela Record TV.

Das filhas do apresentador, Patrícia Abravanel comanda o “Programa do Silvio Santos” no lugar do pai, enquanto Daniela Beyruti atua como vice-presidente do SBT.

Apesar da suposta antecipação do testamento, as últimas notícias sobre a família apontaram que Silvio Santos não tem graves problemas de saúde, embora ainda siga afastado de gravações, sem previsão de retornar.