Saiba quando Renato Gaúcho estreia no comando do Grêmio

Após ser anunciado pela diretoria, Renato Gaúcho foi apresentado como novo técnico do Grêmio para dirigir o time nas últimas 10 rodadas da Série B. O primeiro desafio é uma ‘final’, já que o adversário é o Vasco da Gama, que também está na briga para retornar à elite do futebol nacional.

Renato Gaúcho interagiu com o torcedor gremista antes da coletiva (Lucas Uebel/Grêmio)

No momento, o Grêmio aparece na 3ª colocação, com 47 pontos, dois a mais que o time carioca, que está na 4ª colocação e tenta se recuperar no torneio.

Consciente que precisa do apoio da torcida, Renato Gaúcho usou a sua coletiva de apresentação para convocar a torcida e lotar as dependências da Arena no próximo domingo.

Um triunfo contra o Vasco da Gama entrega ao Grêmio uma ‘gordura’ na classificação e, consequentemente deixa o time mais perto de garantir o acesso.

