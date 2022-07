Saiba quando começa a temporada da La Liga 2022/2023 Real Madrid e Barcelona devem disputar o título do Campeonato Espanhol

Falta pouco para os clubes espanhóis brilharem nos gramados da La Liga! O Campeonato Espanhol começa apenas no dia 12 de agosto, em uma sexta-feira. Osasuna e Sevilla realizam o primeiro embate da temporada 2022/2023.

O Real Madrid é o atual campeão do torneio, manteve a base da última temporada e chega como favorito na nova edição da La Liga. No entanto, os merengues devem encontrar uma concorrência mais pesada do Barcelona após as contratações de Raphinha e Lewandowski.

A disputa por uma vaga na Champions League também pode agitar o Campeonato Espanhol. Atlético de Madrid e Sevilla entram como as 3ª e 4ª forças do país, embora o Betis, com a presença de Luiz Henrique, possa competir por uma vaga no principal torneio do velho continente.

CONFIRA OS JOGOS DA PRIMEIRA RODADA:

Osasuna x Sevilla – 12 de agosto (sexta-feira), às 16h (de Brasília)

Celta de Vigo x Espanyol – 13 de agosto (sábado), às 12h (de Brasília)

​Valladolid x Villarreal – 13 de agosto (sábado), às 14h (de Brasília)

Barcelona x Rayo Vallecano – 13 de agosto (sábado), às 16h (de Brasília)

​Cádiz x Real Sociedad – 14 de agosto (domingo), às 12h30 (de Brasília)

Valencia x Girona – 14 de agosto (domingo), às 14h30 (de Brasília)

Almeria x Real Madrid – 14 de agosto (domingo), às 17h (de Brasília)

Athletic Bilbao x Mallorca – 15 de agosto (segunda), às 12h30 (de Brasília)

Getafe x Atlético de Madrid – 15 de agosto (segunda), às 14h30 (de Brasília)

Betis x Elche – 15 de agosto (segunda), às 16h30 (de Brasília)

