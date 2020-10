Saiba qual time brasileiro tem o maior número de indicados ao ‘Dream Team’ de todos os tempos

Chamado de Dream Team (Time dos Sonhos), da Bola de Ouro, e organizado pela revista francesa France Football, o evento vai escolher os melhores jogadores por cada posição da história do futebol.

Na última segunda-feira (19), a publicação francesa divulgou os nomes dos atacantes que vão disputar uma vaga na lista. São 20 brasileiros indicados espalhados pelas 11 posições que tiveram passagens por grandes clubes brasileiros.

Entre as equipes brasileiras, o Flamengo lidera a lista com oito representantes indicados. Os times cariocas dominam as três primeiras colocações, com Fluminense e Botafogo na sequência do rubro-negro.

Confira a lista completa:

Flamengo (8): Carlos Alberto Torres, Gerson, Junior, Socrates, Zico, Garrincha, Romário, Ronaldinho

Fluminense (7): Carlos Alberto Torres, Didi, Gerson, Romário, Rivellino, Ronaldinho, Marcelo

Botafogo (7): Carlos Alberto Torres, Didi, Gerson, Seedorf, Garrincha, Jairzinho, Nilton Santos

São Paulo (6): Cafu, Djalma Santos, Didi, Falcão, Gerson, Rivaldo

Corinthians (6): Sócrates, Garrincha, Ronaldo , Rivaldo, Rivellino e Roberto Carlos

Palmeiras (4): Cafu, Djalma Santos, Rivaldo e Roberto Carlos

Santos (3): Carlos Alberto Torres, Pelé, Socrates

Cruzeiro (3): Jairzinho, Ronaldo, Rivaldo

Vale lembrar que alguns jogadores não tiveram tanto sucesso em algumas equipes, mas o fato de terem vestido a camisa dos clubes brasileiros foi levado em consideração.

O critério para eleger os 11 melhores de cada posição será o mesmo utilizado na Bola de Ouro anual, na qual 170 especialistas escolhidos pela revista devem votar, com resultado divulgado em dezembro deste ano. A revista também trouxe uma novidade em que abriu uma votação popular para eleger o time dos sonhos, mas o resultado não vai influenciar na escolha oficial.

