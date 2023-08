Saiba qual é o melhor lugar do mundo para ser um presidiário

Da Redação com Deutsche Wellei Da Redação com Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-deutsche-welle/ 14/08/2023 - 17:32 Compartilhe

A Noruega pode ser o melhor lugar para estar na prisão. E o sistema carcerário do país parece estar dando certo! É considerado um dos mais humanos e eficazes do mundo. Veja os motivos no vídeo acima.

As prisões na Noruega são muito diferentes dos presídios no resto do mundo. Os encarcerados têm acesso ao ar livre e podem cultivar, aprender a cozinhar e ter aulas vocacionais. Praticamente a única coisa que eles não podem fazer é ir embora.

Com uma das taxas de reincidência mais baixas do mundo, a nova abordagem do assunto na Noruega pode estar funcionando melhor do que as prisões mais tradicionais e duras.

