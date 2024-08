Saiba qual é a doença que afastou Manu Bahtidão dos palcos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2024 - 9:55 Para compartilhar:

A cantora Manu Bahtidão, de 38 anos, anunciou nas redes sociais na terça-feira, 13, que deve pausar a agenda de shows e compromissos por um problema de saúde. Por recomendações médicas, ela deve ficar pelo menos 10 dias afastada de seus compromissos profissionais.

Apesar de o comunicado publicado pela equipe da cantora não informar seu diagnóstico, Manu usou o Instagram para tranquilizar fãs.

“Estou com virose pessoal! Não estou conseguindo engolir a saliva, corpo dói, olhos queimando, febre”, contou a cantora. “Já tem dois dias que eu não estava me sentindo bem, mas hoje eu ‘arriei’! Só para os demônios não ficarem especulando, vou ficar bem e volto, porque eu nasci pra ser águia e não galinha!”

Manu Bahtidão foi afastada dos palcos por virose

Apesar de não ter especificado o tipo de virose com o qual foi diagnosticada, Manu descreveu sintomas como dores pelo corpo, queimação nos olhos, febre, mal-estar e dificuldade para engolir. As viroses são causadas por vírus, como rotavírus, adenovírus e outros; que ocasionam sintomas gastrointestinais e respiratórios.

Segundo a Bio-Manguinhos/Fiocruz, viroses respiratórias são transmitidas por gotículas da boca ou do nariz da pessoa infectada para a pessoa saudável; enquanto as gastrointestinais também podem ter transmissão fecal-oral.

Além dos sintomas descritos por Manu, como dores no corpo, febre e mal-estar, as viroses também podem ocasionar tosse, falta de apetite, coriza, falta de apetite, vômitos, dores abdominais e diarreia. O tratamento deve ser feito com remédios prescritos por um médico e a recomendação é consumir muitos líquidos.