Saiba quais são as marcas de fast-food mais queridas pelos brasileiros

Segundo dados da EAE Business School, o Brasil é o quarto país que mais consome produtos de fast-food do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Japão e China.





E, para descobrir quais as marcas do setor mais queridas pelos brasileiros, a Buzzmonitor, plataforma de gestão de redes sociais e atendimento ao cliente, fez uma análise do desempenho das empresas no Instagram entre os dias 24 de janeiro e 7 de fevereiro.

A rede social foi escolhida pois é a que gera mais engajamento no País, à frente do Twitter e do Facebook, de acordo com a SocialBakers, empresa especializada em análise de mídias sociais.

Segundo o estudo, os destaques são o Starbucks e o McDonald’s, com média de engajamento de 8,45% e 7,31%, respectivamente, bem acima da média global, que é de 4,7%. A explicação para o bom desempenho das duas marcas foram post sobre novos produtos, edições especiais de verão e programas de recompensas.

As outras seis empresas de fast-food que aparecem no levantamento, no entanto, vão ter que se esforçar mais: todas tiveram engajamento abaixo da média. São elas Ragazzo (1,79%), Burger King (1,77%), KFC (1,39%), China in Box (1,13%), Pizza Hut (0,37%) e Subway (0,05%).

De acordo com a Buzzmonitor, frequência e constância de atualizações nas rede sociais e publicações sobre assuntos que estão em alta nas redes sociais, principalmente na categoria entretenimento, são boas estratégias para aumentar o número de interações das marcas com os consumidores.

(*) Da redação da Menu