Saiba quais são as cirurgias estéticas que Jojo Todynho planeja fazer após perder 40 kg

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/03/2024 - 11:35

Jojo Todynho já conseguiu perder 40 kg após realizar uma cirurgia bariátrica e colocar em prática hábitos saudáveis. A apresentadora compartilhou recentemente que irá se submeter a alguns procedimentos estéticos para completar a nova silhueta.

“Uma hora vou fazer as minhas reparadoras. Reparadoras, não, porque eu já tenho silicone. Vou aproveitar e fazer as costas, barriga e trocar o silicone, botar um menor, né?”, disse ela.

Em conversa com a IstoÉ, o médico cirurgião Marcelo Kolling, da JK Estética Avançada Rio de Janeiro, responsável pelos procedimentos futuros que a famosa irá realizar, disse que por alguns dias ela não poderá praticar atividades físicas, deverá usar uma cinta cirúrgica e tomar cuidado com o sol, principalmente para preservar as cicatrizes.

“Jordana [nome de batismo da artista] passou em consulta há alguns meses com desejo de reduzir as mamas, assim como queixas em algumas partes das costas e abdome. Por ser submetida cirurgia bariátrica, estamos aguardando a perda de peso esperada por ela”, explicou.

“No caso, primeiramente, iremos retirar as próteses e fazer um lifting das mamas, conhecido também como mastopexia. Nesse procedimento retiramos o excesso de pele e tecido mamário. Acompanhado a isso, reposicionamos a aréola e mamilo mais acima e mantemos a arquitetura mamaria com uma nova prótese, mas com tamanho menor do que o atual”, disse sobre o procedimento nos seios dela.

“Os outros procedimento consistem e lipoescultura corporal. Para manter a harmonia, vamos atuar em costas, flancos e abdome. A lipoescultura corporal utiliza tecnologias de vanguardas no mercado de cirurgia plástica. Já o Procoloto JK que inclui tecnologia ultrassônica, de lipoaspiração com aparelhos, retração de pele e estímulo de colágeno”, ressaltou.

Os atendimentos serão realizados na unidade da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e as cirurgias em um hospital da Rede Dor, também na cidade carioca.

