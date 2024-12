Saiba quais foram os artistas mais ouvidos no Brasil e no mundo em 2024

Pelo segundo ano consecutivo, a cantora norte-americana Taylor Swift foi a artista mais ouvida do mundo. Ela ainda ocupa o topo da lista dos álbuns mais ouvidos globalmente com The Tortured Poets Department: The Anthology.

No Brasil, a dupla sertaneja Henrique e Juliano foi a mais ouvida do país. A sertaneja Ana Castela completa a lista, aparecendo na terceira posição.

Os funkeiros também dominaram o Top 5 dos mais ouvidos no Brasil, com três dos cinco nomes: MC Ryan SP (2º), MC IG (4º) e MC PH (5º).

O funk também derrubou a hegemonia do sertanejo na lista das músicas mais tocadas, colocando três faixas entre as cinco mais ouvidas. The Box Medley Funk 2, de The Box, MC Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, MC Laranjinha e DJ Oreia, ficou com a primeira posição. Em seguida, apareceu Barulho do Foguete – Ao Vivo, de Zé Neto & Cristiano.

O sertanejo seguiu dominante apenas na categoria “Álbuns mais escutados no Brasil”, ocupando quatro das cinco posições. O primeiro lugar ficou com To Be (Ao Vivo Em Brasília), de Henrique & Juliano.

Nossa reportagem lista os artistas mais ouvidos no Brasil e no mundo em 2024, segundo o Spotify. Confira!