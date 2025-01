Saiba quais famosos perderam suas casas no incêndio devastador em Los Angeles

O condado de Los Angeles, na Califórnia (EUA), segue sofrendo com as consequências dos incêndios florestais que acometem a região nessa época do ano. Da última terça-feira, 7, até o momento, quatro focos de queimadas se espalharam rapidamente devido ao tempo seco e ventos fortes.

Os bombeiros locais informaram todos os morados de L.A. estão correndo risco. Já foram queimados quase 28.000 acres de terra. Além disso, cinco pessoas morreram por diversos motivos relacionados ao incêndio, desde inalação da fumaça até por queimaduras enquanto tentavam proteger suas casas.

Dentre as vítimas, estão alguns famosos também, como o ator Adam Brody (de “The O.C.”) e sua esposa, a atriz Leighton Meester (de “Gossip Girl”). O casal mora no bairro Pacific Palisades e teve a mansão completamente destruída pelo fogo.

+ Famosos de Hollywood abandonam mansões em meio a incêndios em Los Angeles

+ Entrevista de Fernanda Torres em talk-show dos EUA é cancelada devido a incêndios

Outros famosos também tiveram prejuízo material devido aos incêndios. São eles: a socialite Paris Hilton, a atriz de “Jornada nas Estrelas” Denise Crosby, Mandy Moore, da série “This is Us”, Anna Faris, da franquia “Todo Mundo em Pânico”, James Wood, Spencer Pratt e sua esposa, Heidi Montag, do reality show “The Hills”, a estrela Jamie Lee Curtis, e tantos outros.

Desolados em meio ao caos do incêndio na região, os artistas se manifestaram nas redes sociais publicando fotos e vídeos do fogo se espalhando pela cidade. Confira abaixo:

Yesterday morning I had a beautiful Spanish cottage that gave me endless joy, where I met my husband and raised my son, the only house I’ve ever owned, with fruit trees I grew, with a garden of native plants. Now, ashes. I am heartbroken 💔 #palisadesfire pic.twitter.com/LBYfZoTFgC

— Denise Crosby (@TheDeniseCrosby) January 8, 2025