Saiba porque a volta da Fórmula 1 para Band remete à Adriana Esteves

O Grupo Bandeirantes garantiu os direitos de transmissão da Fórmula 1 depois de 40 anos em que a categoria estava sendo transmitida pela Globo. Com um time de profissionais que também saíram da emissora carioca, a volta da principal categoria do automobilismo mundial à Band guarda um registro no mínimo curioso com Adriana Esteves.

Isso mesmo, a atriz global com sucesso em inúmeras novelas passando pelas décadas de 80, 90 até o dias atuais já foi apresentadora de dois programas na Band: “Evidência” e “Fórmula 1”. Ao UOL, o produtor que lançou a atriz na TV, João Mendes, contou com foi a escolha da então desconhecida do grande público.

“Foi feita uma seleção com umas 30 meninas e ganhou a Adriana Esteves. Acho que ela tinha 18 anos e já falava bem, se expressava bem, fotografava bem. Lembro que ela já fazia catálogos de produtos de moda, comerciais, e só podia ser ela”, relembra.

Com estreia em 1988, o “Fórmula 1” foi apresentado por Esteves, assim como o “Evidência”, com mais alcance e temáticas.

“Virou um programa de variedades exibido às sextas-feiras com agenda para dizer o que rolaria no fim de semana. Falava de competições de automobilismo, mas também shows de música com o rock Brasil bombando, exposições de arte. Era uma agenda e ela comandou por mais de seis meses”, conta o produtor.

Foi com o “Evidência” que Adriana chamou mais atenção e acabou despertando da Globo.

“O Boninho [José Bonifácio Brasil de Oliveira, hoje diretor de Gênero de Variedades da Globo] a viu no ar, achou interessante, graciosa, bonitinha e safa, marcou um almoço com ela e levou para a Globo. Eu tinha ido fazer uma gravação nos Estados Unidos e quando voltei ela pediu para falar comigo. Sentou na minha sala e disse que tinha uma notícia triste. Eu comecei a rir. ‘Você está rindo?’, ela perguntou. Eu disse: ‘Adriana, te contratei para pagar salário mínimo e dar roupa da Cantão e tênis da Redley sabendo que esse programa seria uma vitrine. Eu estou feliz que você tenha sido vista”, relatou ao João ao UOL.

Em 1989, Adriana estreou um quadro chamado “Controle Remoto” dentro do programa “Domingão do Faustão”, que estreou em março de 1989. O resto é a história que a atriz já gravou na televisão e na memória dos telespectadores.

Ao UOL, a empresária e amiga de Adriana Esteves, Naná Karabachian, disse que a atriz “está totalmente dedicada a compromissos pessoais com a família” e por isso não quis relembrar a época em que seu nome era (inusitadamente) ligado à Band e à Fórmula 1. Velhos tempos.

Veja também