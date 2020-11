Saiba por que eleições nos EUA foram boas para cassino e aposta esportiva Além da eleição presidencial, muitos estados americanos votaram sobre liberação e novas regulamentações para jogos. Mais três estados liberaram apostas e outro liberou cassinos

Os cassinos, bem como as apostas, sofreram um processo de aceitação e reconhecimento ao longo dos anos. Antes, eram sinônimos de problemas, que estimulavam o vício e acabavam com vidas. Agora, de pouco em pouco, as causas passam a ser encaradas como um investimento para a região, que podem fazer a economia girar e impulsionar o turismo de importantes lugares. Tudo, é claro, contando com a consciência dos clientes.

Na mesma votação que definiu o novo presidente dos Estados Unidos, os eleitores também votaram em outros cargos políticos, como governador e senador, assim como em questões envolvendo a sociedade, como legalização de cassinos e apostas esportivas na região, de acordo com o site SuperPoker.

E após o pleito da última terça (3), mais três estados aprovaram a legalização das apostas esportivas em seus territórios, por meio de votação popular. São eles Maryland, Louisiana e Dakota do Sul. Agora, os EUA possuem apostas esportivas legalizadas em 21 dos seus 50 estados, além da capital Washington.

Vale ressaltar que a decisão não é adotada de imediato. O sinal verde dado na eleição passa a responsabilidade aos estados, que devem propor leis para que a vontade da população seja atendida. Assim, as apostas esportivas – online e físicas – já estarão disponíveis nesses três estados em algum momento de 2021.

Algumas regiões americanas também decidiram sobre cassinos. No Colorado, onde as casas já são permitidas, o pleito decidiu que o limite de apostas poderá ultrapassar os atuais US$ 100. Também foi aprovada a ampliação de tipos de jogos de mesa nos cassinos. As principais casas ficam em Central City, Black Hawk e Cripple Creek.

O Nebraska será o mais novo estado americano a ter cassinos. A população optou por permitir a instalação de estabelecimentos desse tipo, assim como fizeram alguns condados do estado da Virginia. Quatro cidades desse estado aprovaram a causa: Bristol, Danville, Norfolk e Portsmouth. E elas já possuem acordos com gigantes do ramo.

Em Danville, a nova casa será investimento da Caesars Entertainment, dona dos principais cassinos de Las Vegas. A Hard Rock International será administradora do estabelecimento de Bristol. Em Norfolk, a Pamunkey Tribe deve ser a dona da casa, enquanto a Rush Street terá sua quinta base nacional em Portsmouth.

