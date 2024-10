Saiba por que Camila Campos não pode amamentar a filha recém-nascida

Marília Barbosai Marília Barbosa - https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 01/10/2024 - 11:59 Para compartilhar:

Camila Campos, de 35 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram que não pode amamentar a filha caçula, Sofia, de 1 mês de vida. A cantora gospel explicou que o tratamento contra um câncer de mama a impede de ter essa conexão com a pequena, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Léo.

“Você amamentou a Sofia?”, perguntou uma internauta. “Não. Por causa do tratamento, infelizmente não pude amamentar a Sofia. Fiquei triste por um tempo, mas Deus já trouxe paz ao meu coração sobre isso”, respondeu a cantora.

Camila está em casa com a família, mas chegou a passar quase 50 dias no hospital. Durante a internação, ela enfrentou o parto de Sofia e recebeu a notícia de que o câncer de mama evoluiu para metástase nos ossos.

Mas afinal, por que a mulher que está em tratamento contra câncer não pode amamentar?

Em entrevista ao site IstoÉ Gente, Solange Sanches, líder do Centro de Referência em Tumores da Mama do A.C. Camargo Cancer Center, explicou que o principal motivo é a quimioterapia.

Segundo a especialista, a medicação que uma pessoa que trata a doença recebe é muito forte e pode passar para o bebê no momento da amamentação.

“As medicações circulam pelo sangue e podem passar para o leite materno. Então, a criança, quando mama, vai receber também o quimioterápico”, declara.

Solange destaca ainda que o critério para amamentar ou não é, neste caso, o mesmo de quando a mulher não pode tomar álcool ou café quando está amamentando.

A mulher grávida pode receber quimioterapia?

De acordo com Solange, sim, graças à placenta.

“A placenta funciona como uma barreira para um grande número de quimioterápicos. Então, uma mulher que descobre o câncer durante a gravidez, ela pode fazer a quimioterapia com alguns quimioterápicos específicos, bem acompanhada, tornando o ambiente seguro, tanto para ela, quanto para a criança”, garante.