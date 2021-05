Saiba por que Bruno Marques não está sendo relacionado para os jogos do Santos Atacante está fora da equipe desde o clássico contra o Corinthians pelo Paulistão

O atacante Bruno Marques, do Santos, teve uma lesão no tornozelo no clássico contra Corinthians, no mês de abril. Com o ligamento afetado, o jogador está fora dos treinos e jogos por quase um mês. Ainda não há previsão para retorno.

O jogador chegou a ser liberado pelo Departamento Médico, mas novamente sentiu dores, e agora passa por fortalecimento muscular para voltar aos treinos, e, em sequência, voltar aos campos.

Bruno Marques tem 22 anos e renovou recentemente seu contrato com o Peixe. Para mantê-lo, o Peixe teve de pagar R$ 600 mil em três parcelas ao Lagarto por 70% dos direitos econômicos. O ex-time fica com 30%.

Além de Bruno, Jobson está no DM, e Carlos Sánchez está finalizando a parte física para voltar aos jogos. O uruguaio já está treinando normalmente.

