Saiba os horários e onde assistir a transmissão do Oscar 2025

Neste domingo, 2, será realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, a 97ª edição do Oscar, a partir das 21h, horário de Brasília. A maior premiação do cinema mundial promete fortes emoções devido à disputa que inclui o filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ e a atriz Fernanda Torres.

A IstoÉ Gente conta abaixo como acompanhar a transmissão ao vivo e quais são os principais indicados. Confira:

Onde Assistir ao Oscar 2025 no Brasil?

A cerimônia do Oscar 2025 será transmitida ao vivo e com tradução simultânea por diferentes canais e plataformas:

TV aberta: A TV Globo exibirá a premiação, exceto no Rio de Janeiro, onde haverá a transmissão dos desfiles das escolas de samba. Para os cariocas, a opção será acompanhar pelo G1 e pelo Gshow.

TV por assinatura: O canal TNT fará a transmissão oficial.

Streaming: A plataforma Max disponibilizará a premiação on-line para seus assinantes.

Confira os indicados ao Oscar 2025

Melhor filme

“Anora”

“O Brutalista”

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Duna: Parte 2”

“Emilia Perez”

“Ainda Estou Aqui”

“Nickel Boys”

“A Substância”

“Wicked”

Melhor ator

Adrien Brody – “O Brutalista”

Timothée Chalamet – “Um Completo Desconhecido”

Colman Domingo – “Sing Sing”

Ralph Fiennes – “Conclave”

Sebastian Stan – “O Aprendiz”

Melhor atriz

Cynthia Erivo – “Wicked”

Karla Sofía Gascón – “Emilia Perez”

Mikey Madison – “Anora”

Demi Moore – “A Substância”

Fernanda Torres – “Ainda Estou Aqui”

Fernanda Torres é Eunice Paiva em ‘Ainda Estou Aqui’ (Alile Dara Onawale/Globoplay)

Melhor atriz coadjuvante

Monica Barbaro – “Um Completo Desconhecido”

Ariana Grande – “Wicked”

Felicity Jones – “O Brutalista”

Isabella Rossellini – “Conclave”

Zoe Saldaña – “Emilia Perez”

Melhor ator coadjuvante

Yura Borisov – “Anora”

Kieran Culkin – “A Real Pain”

Edward Norton – “Um Completo Desconhecido”

Guy Pearce – “O Brutalista”

Jeremy Strong – “O Aprendiz”

Melhor filme internacional

“Ainda Estou Aqui”

“The Girl with the Needle”

“Emilia Perez”

“The Seed of the Sacred Fig”

“Flow”

Melhor figurino

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Gladiator 2”

“Nosferatu”

“Wicked”

Melhor maquiagem e visual

“A Different Man”

“Emilia Perez”

“Nosferatu”

“A Substância”

“Wicked”

Melhor trilha sonora

“O Brutalista”

“Conclave”

“Emilia Perez”

“Wicked”

“Robô Selvagem”

Melhor roteiro adaptado

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Emilia Perez”

“Nickel Boys”

“Sing Sing”

Melhor roteiro original

“Anora”

“O Brutalista”

“A Real Pain”

“September 5”

“A Substância”

Melhor curta-metragem em live action

“A Lien”

“Anuja”

“I’m Not a Robot”

“The Last Ranger”

“The Man Who Could Not Remain Silent”

Melhor canção original

“Never Too Late” – “Elton John: Never Too Late”

“El Mal” – “Emilia Perez”

“Mi Camino” – “Emilia Perez”

“The Journey” – “Batalhão 6888”

“Like A Bird” – “Sing Sing”

Melhor edição

“Anora”

“O Brutalista”

“Conclave”

“Emilia Perez”

“Wicked”

Melhor direção de arte

“O Brutalista”

“Conclave”

“Duna: Parte 2”

“Nosferatu”

“Wicked”

Melhor mixagem de som

“Um Completo Desconhecido”

“Duna: Parte 2”

“Emilia Perez”

“Wicked”

“Robô Selvagem”