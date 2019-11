Saiba onde conseguir uma das mais de 4,2 mil vagas de emprego no Rio

Rio – Terminar o ano empregado é o desejo de inúmeros brasileiros que enfrentam diariamente o drama na busca por uma vaga de trabalho. Pensando nisso, O DIA fez uma lista de feiras de emprego e empresas que estão com oportunidades em aberto. Nesta semana, há mais de 4,2 mil chances disponíveis no Estado do Rio.

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab), por exemplo, oferece 1.936 oportunidades para várias regiões do estado. Há vagas com carteira assinada, efetivas e temporárias, e estágio remunerado, por meio do Programa Geração Futuro. Destaque para vendedor do comércio varejista e operador de telemarketing.

Para se candidatar, o interessado deve ir a uma unidade do Sine-Setrab, se cadastrar pelo aplicativo Sine Fácil ou por meio do site Emprega Brasil, no link https://empregabrasil.mte.gov.br/. Para o Geração Futuro, basta entrar em contato pelo WhatsApp (21) 98596-8188.

Feirões em escolas de samba

Na próxima semana, a Comunidade Católica Gerando Vidas faz quatro ações de emprego, com mais de 900 chances. Na segunda, a feira ocorre na quadra da escola de samba Renascer de Jacarepaguá, com 120 vagas. Já na terça, é a vez do Sinttel, no Maracanã, receber a ação com 380 vagas de trabalho. Na quinta, serão 250 na quadra da Mocidade Unida de Jacarepaguá. Por fim, na sexta-feira, será na quadra da Porto da Pedra, em São Gonçalo, com 160 oportunidades.

Já o Grupo Reserva está com 450 vagas para o fim do ano no Rio. As vagas são para: vendedor, auxiliar de vendas, auxiliar de caixa, auxiliar de estoque e fiscal. As contratações vão até o dia 16 de dezembro. Os principais pré-requisitos são idade mínima de 18 anos e 2º grau completo. O cadastro para a vaga deve ser feito no link http://usereserva.gupy.io/.