Saiba onde assistir Palmeiras x Deportivo Táchira pela Libertadores Verdão enfrenta o adversário venezuelano nesta terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da competição continental

Depois de vencer o Juventude, pelo Brasileirão-2022, no último sábado, o Palmeiras volta suas atenções para a Libertadores. Nesta terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, o Verdão recebe o Deportivo Táchira, pela sexta e última rodada da fase de grupos do torneio continental.





A partida será transmitida em TV aberta pelo SBT para o estado de São Paulo e as cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Londrina e Maringá. O site SBT Sports exibe o jogo ao vivo e de forma gratuita para todo o Brasil. Outra meio para ver é pela Conmebol TV, serviço de pay-per-view que até o momento está disponível somente nas empresas Claro/NET, Sky e DirecTV Go, custando R$ 39,90 mensais.

Além dessas maneiras citadas acima, a torcida poderá acompanhar o duelo entre Palmeiras e Deportivo Táchira-VEN por meio do tempo real do LANCE!/Voz do Esporte.

Veja mais informações sobre o jogo:

PALMEIRAS x DEPORTIVO TÁCHIRA-VEN

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data/Horário: 24/5/2022, às 21h30

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Auxiliares: Jesus Sanchez (PER) e Michael Orue (PER)

Onde assistir: SBT (para o estado de São Paulo e as cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Londrina e Maringá), site SBT Sports, Conmebol TV e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

